No dia 29 de março, Xabi Alonso anunciou a permanência no Bayer Leverkusen e, com isso, o Liverpool virou os holofotes para Ruben Amorim. A partir dali, o técnico português passou a ser o alvo principal de estudo do clube inglês. Foi ainda mais analisado e discutido internamente e, logo na sequência, entrevistado por video-conferência.

Depois da conversa com os novos dirigentes do reds, Michael Edwards (CEO) e Richard Hughes (diretor desportivo), o empresário Raúl Costa, com quem Amorim trabalha há anos, mostrou-se bastante confiante nos bastidores. Esperava, então, por avanços significativos nos dias seguintes, o que acabou por não acontecer. Houve, sim, silêncio. E muita, muita espera.

Apesar de avaliar positivamente Ruben Amorim e ter conhecimento de todos o detalhes, inclusive financeiros, para fechar um acordo, o Liverpool preferiu deixá-lo em "stand-by" e seguir no mercado para ouvir outros nomes, o que é uma prática comum na Premier League. Os ingleses entraram em contato com Gary O’Neil (Wolves) e, depois, Arne Slot (Feyenoord).

Em alta no futebol dos Países Baixos, Slot foi ainda melhor avaliado numa comparação direta com o técnico do Sporting. Os valores também agradaram. Ciente da mudança no cenário, Raúl Costa resolveu colocar para a frente o interesse concreto de outro inglês, o West Ham, em Amorim. Ao invés de uma reunião online, como havia ocorrido com o Liverpool, optou por uma conversa presencial em Londres na última segunda-feira.

A viagem de Ruben Amorim e do seu agente para a Inglaterra, especialmente com a forte possibilidade de ser denunciada por jornalistas ou funcionários do Aeródromo Municipal de Cascais, em Tires, foi também uma tentativa de pressionar o Liverpool: mostrar que o técnico português estava na mira de outro clube de peso, sobretudo do ponto de vista financeiro. A estratégia, entretanto, caiu mal.

Dentro e fora do Sporting, houve muita chateação. Para piorar, o Liverpool também viu tudo isso como afronta. Já com a ideia de bater o martelo por Arne Slot, avançou de vez com a negociação poucas horas depois e, não menos importante, fez questão de que a história chegasse rapidamente à imprensa. Está neste momento, aliás, a um passo de assinar contrato para substituir Jurgen Klopp.

O contexto e as consequências irritaram e chatearam Ruben Amorim, que também se mostrou incomodado com a condução do empresário Raúl Costa. A relação ficou estremecida. Já em solo português, o técnico pediu desculpas ao presidente Frederico Varandas e, neste sábado, admitiu em conferência de imprensa que conduziu de forma errada a situação e no pior timing possível. Usou por duas vezes, inclusive, a palavra «erro».