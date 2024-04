Simon Kjaer vai deixar o Milan no fim da temporada.

A confirmação foi dada pelo empresário do internacional dinamarquês, que termina contrato com os «rossoneri» precisamente em junho deste ano. Quer isto dizer que o capitão do Milan se prepara para sair do clube a custo zero, após quatro anos e meio de ligação.

«O contrato do Simon com o Milan expira este verão e não existe nenhum problema entre as partes, a saída é natural tendo em conta que ele adorou jogar lá. Há alguns anos ele queria jogar nos «rossoneri» e o concretizar desse sonho tornou tudo mais bonito. Agora tem de se focar no resto da época e preparar-se para o Euro2024, o futuro não é tema para este momento», explicou o agente do defesa de 35 anos.

Ao serviço do Milan, Simon Kjaer fez um golo e três assistências em 120 jogos, até ao momento. Recordar que os «rossoneri» viram o rival de Milão sagrar-se campeão italiano, sendo que a equipa do português Rafael Leão ocupa o segundo lugar, com 70 pontos.