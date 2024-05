O guarda-redes Stefan Ortega entrou para o lugar de Ederson no Tottenham-Manchester City aos 69 minutos e revelou-se decisivo com três grandes intervenções, as duas primeiras perante Kulusevski e a última – talvez a mais difícil e, por fim, decisiva – na cara de Heung-min Son.

E foi precisamente a defesa do alemão perante o sul-coreano que levou Guardiola a uma reação que é de ver e rever e que promete correr mundo.

Se o técnico não ficou satisfeito com a perda de bola de Akanji, que por consequência isolou Son, rapidamente ficou grato a Ortega e reagiu de forma incrível. Levou as mãos à cabeça, colocou-se de cócoras e acabou por cair para trás, sentando-se e deitando-se no relvado, como que incrédulo com o que acabara de ver.

Em contraste, efusiva seria cerca de cinco minutos depois a reação ao golo de Haaland, que fechou a vitória por 2-0 ante o Tottenham. O Manchester City é agora líder isolado da Premier League, com 88 pontos, mais dois do que o Arsenal, quando falta disputar uma jornada.