Álvaro Pacheco está de saída do comando técnico do Vasco da Gama ao fim de apenas quatro (!) jogos.

Segundo apurou o Maisfutebol, o técnico português de 52 anos está desiludido e triste com a decisão intempestiva do clube brasileiro, considerando que não teve tempo sequer para impor o seu modelo de jogo.

Pacheco assumiu o comando técnico do Vasco da Gama no início deste mês, tendo desde então averbado três derrotas e um empate no Brasileirão. Depois de sofrer uma goleada frente ao rival Flamengo (1-6) no jogo de estreia do técnico, no Maracanã, o Vasco perdeu em casa do campeão Palmeiras, de Abel Ferreira (2-0), empatando de seguida no São Januário com o Cruzeiro (0-0). Na última madrugada, a derrota em casa do Juventude de Caxias, por 2-0, precipitou a saída entendida como bizarra, sobretudo considerando que, quando chegou, o treinador encontrou à sua disposição um plantel limitado e uma equipa que já vinha de uma sequência de maus resultados.

De referir que a contratação do português foi decidida pela anterior estrutura diretiva (da 777 Partners), que mostrou particular empenho em contratá-lo ao Vitória de Guimarães, levando Álvaro Pacheco a preterir outras abordagens. No entanto, a recente mudança na estrutura do clube carioca fez com que a direção do clube tomasse posse da SAF (SAD) que gere o futebol, o que ajudou a este desfecho.

O Vasco da Gama é atualmente, ao fim de 10 jornadas, o 16.º classificado do campeonato brasileiro, o último lugar acima da zona de despromoção.