O Sporting informou que Antonio Adán contraiu uma lesão muscular na coxa esquerda.

Numa curta nota, os leões não mencionam o tempo de paragem previsto para o guarda-redes espanhol.

O Maisfutebol sabe que Adán não é recuperável até à paragem para as seleções, mas que deverá estar recuperado no regresso no final de março.

No último jogo, no dérbi com o Benfica para a Taça de Portugal em Alvalade, Adán ficou no banco de suplentes, sendo rendido na baliza por Franco Israel, que deverá manter o lugar na baliza pelo menos nos próximos cinco jogos, a começar pelo deste domingo com o Farense.