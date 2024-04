A possibilidade de Ruben Amorim ser o próximo treinador do Liverpool – como o Maisfutebol deu conta em primeira mão, já houve entrevista – tem levado a imprensa inglesa a procurar informações sobre o técnico e a contar a história sobre o percurso do homem do leme nos leões, dentro (e também fora) das quatro linhas. E também o que pode vir aí na atual equipa orientada por Jurgen Klopp, que deixa os «reds» no final de 2023/24.

Esta quarta-feira, o Mirror projeta mesmo um possível onze-tipo caso Amorim assuma o comando técnico do Liverpool. Assumindo que o treinador português pode manter a estrutura-base que tem no Sporting, assente num 3x4x3, o tabloide inglês nota prevê o seguinte onze:

- Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk; Conor Bradley, Szoboszlai, Mac Allister, Robertson; Salah, Darwin Núñez, Luis Díaz.

Fala-se, portanto, de uma equipa com três centrais, dois jogadores a fazer cada uma das alas, dois médios ao centro e mais três jogadores ao ataque. O Mirror vai mais ao detalhe no exercício e fala, por exemplo, no caso específico de Alexander-Arnold poder ser o central à direita. «Sobrancelhas podiam ser levantadas ao facto de Alexander-Arnold começar como central à direita, mas ele não jogaria lá durante maior parte do tempo. Em vez disso, seria capaz de ir para o meio-campo apoiar jogadores como Mac Allister e Szoboszlai», observa.

«Embora ainda não tenha 40 anos, já tem pedigree considerável»

A BBC também escreveu sobre o perfil de Ruben Amorim na noite de terça-feira e assinala que o português de 39 anos é mais «incógnita» para os adeptos do Liverpool do que Roberto de Zerbi, treinador do Brighton que é o outro nome fortemente associado ao Liverpool, depois de Xabi Alonso ter sido descartado ao garantir a continuidade no Bayer Leverkusen.

«Embora ainda não tenha 40 anos, já tem pedigree considerável», aponta a BBC, lembrando que Amorim conduziu o Sporting ao primeiro título na Liga portuguesa ao fim de 19 anos, em 2021, quando tinha 36 anos. Recordando ainda o seu passado como jogador no Benfica, salienta as dez vitórias em 13 jogos pelo Sporting de Braga – com a conquista da Taça da Liga – e o facto de o Sporting ter pago então dez milhões de euros para contratar Amorim em março de 2020.

A roupa, o casamento e a admiração por Mourinho

Também em Inglaterra, esta quarta-feira, o The Sun vai mais além sobre Amorim num longo artigo, mas é mais o que conta sobre o técnico fora das quatro linhas do que propriamente sobre o jogo jogado.

O tabloide inglês começa por assinalar o estilo de roupa de Amorim e como se veste nos jogos do Sporting. «Junto à linha ele apresenta-se bem vestido, normalmente combinando calças de ganga com uma sweatshirt moderna e calças da moda. A combinação de um hoodie com calças chino também é uma visão ideal para as tendências», assinala.

A mesma publicação fala ainda… do casamento de Amorim. «Casou-se com a deslumbrante Maria João Diogo em 2013, perante uma audiência de futebolistas famosos. Mas, curiosamente, a designer de interiores está muito bem relacionada com o jogo», escreve o The Sun, lembrando ainda a ligação familiar com Antero Henrique, antigo dirigente no FC Porto e no Paris Saint-Germain, casado com a irmã da mulher de Amorim, Daniela. O The Sun assinala ainda outra ligação familiar, dado que Inês, outra irmã da mulher de Amorim, casou com Luís Filipe, ex-jogador de Sporting, Benfica e Sp. Braga.

Já sobre o que se passa em campo, é lembrada ainda a admiração de Amorim por José Mourinho e um estágio de vários dias que fez com o português, então no Manchester United, em 2018.