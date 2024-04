O Liverpool já fez os primeiros contatos com os representantes de Ruben Amorim e, sabe o Maisfutebol, tomou total conhecimento dos detalhes para avançar com uma negociação no término desta época.

Com o alemão Jurgen Klopp oficialmente de saída, o emblema inglês sabe o quanto precisa pagar para o Sporting, com quem Amorim tem contrato até 2026, e também aquilo que o técnico português espera acordar para rumar à Premier League.

O processo está sendo gerido diretamente pelos novos dirigentes dos reds: Michael Edwards (CEO) e Richard Hughes (diretor), que foi contratado depois do bom trabalho realizado no Bournemouth.

Não houve até agora um contato direto com Ruben Amorim para uma entrevista, mas há expectativa para que isso aconteça ainda em abril. Os ingleses querem entrar em maio com a definição da nova equipa técnica para 2024/25 muito bem encaminhada.

Contratualmente, o técnico dos leões está preso por uma cláusula rescisória para o estrangeiro acordada em 20 milhões de euros. O Liverpool acredita, entretanto, que este valor pode ser negociado e, consequentemente, reduzido.

Neste momento, Ruben Amorim, que declarou recentemente que não pode garantir a permanência em Alvalade na próxima temporada, está totalmente focado na disputa do título da Liga - o Sporting, mesmo com um jogo a menos, lidera a competição com quatro pontos de avanço para o Benfica.