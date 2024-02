Em busca do substituto de Jurgen Klopp, o Liverpool definiu Xabi Alonso, líder da Bundesliga com o Leverkusen, como alvo prioritário, mas também trabalha nos bastidores com outras duas alternativas: Roberto De Zerbi, do Brighton, e Ruben Amorim, do Sporting.

Como é de praxe no mercado da Premier League, os Reds pretendem fazer muito em breve uma entrevista presencial com os três nomes hoje em equação. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista inglês Paul Joyce, do The Times, e confirmada pelo Maisfutebol.

Antes de se sentar para conversar com Xabi Alonso, De Zerbi e Ruben Amorim, o clube inglês tem pressa em fechar primeiro o regresso do antigo diretor Michael Edwards, que passou por Anfield recentemente e saiu em 2022. Em princípio, deve regressar no papel de presidente.

De resto, e mesmo que o Liverpool consiga avançar por Xabi Alonso, o futebol inglês ainda pode vir a ser o destino de Ruben Amorim, na próxima época. Isso porque, segundo o nosso jornal também já adiantou, o português é visto como opção no Brighton para suprir uma eventual saída de De Zerbi.

Com quatro títulos ao serviço do Sporting, Ruben Amorim, de 39 anos anos, tem contrato válido até junho de 2026. Chegou à Alvalade em 2020 e está blindado por uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros para o estrangeiro.