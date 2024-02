Ruben Amorim garantiu esta quarta-feira que Franco Israel vai ser o títular da baliza leonina no dérbi frente ao Benfica. O treinador deixou esta confirmação em resposta sobre a necessidade de proteger Adán numa altura mais difícil do guarda-redes espanhol.

«Esse é o dilema de todos os treinadores. Não é deixar cair o jogador, é quando acredito que é o melhor para o plantel, eu continuo a apostar nesse jogador, mesmo que as pessoas achem que não. Porque eu conheço o plantel, sei as opções que tenho, entendo o momento e sei a dinâmica que existe dentro do grupo», referiu.

«Eu tento gerir dessa forma. O meu principal objetivo é ganhar jogos. O meu objetivo não é tentar ajudar um jogador, porque aí estaria a prejudicar outro e eu não prejudico nenhum jogador em prol do outro. O que eu tento é ter esse equilíbrio, nem sempre consigo. Nem sempre acerto.»

Para encerrar a questão, Ruben Amorim deixou então o essencial da notícia.

«O Franco Israel tem sido titular nos jogos da Taça, vamos ter um jogo da Taça e é ele que vai jogar. Depois logo vemos o que acontece a seguir. A nossa avaliação será de jogo para jogo.