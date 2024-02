Rúben Amorim espera um jogo complicado diante do Benfica, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Na antevisão ao encontro, o técnico refere que a equipa chega num bom momento a este dérbi mas realça a qualidade do adversário. Além disso, Amorim fala sobre a dinâmica do Benfica, que muda consoante os jogadores titulares.

«Equipa do Benfica é dificil de prever, não pela dinâmica, mas porque muda completamente consoante os jogadores que jogam. Estamos preparados para tudo, mesmo com pouco tempo de preparação. O que vai acontecer no jogo não sabemos, temos uma forma de jogar e de defender que não passa apenas pelo homem a homem».

Rúben Amorim fala também sobre o impacto que o dérbi pode causar na equipa e afirma que independentemente do resultado, não se pode entrar em paranóias.

«O dérbi causa sempre impacto psicológico na equipa, vai ter impacto na preparação do próximo jogo, sempre que há um dérbi isso vai-se sentir. Não vamos entrar em dramas porque empatámos com o Rio Ave, mas sabemos que não jogámos bem. Bastava perder um ponto que sabíamos que isso ia acontecer. Quem ganhar este jogo vai ter mais motivação para o resto da época, mas as equipas grandes vivem semana a semana».