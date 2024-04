À saída de casa para ir comprar o almoço, André Villas-Boas esteve à conversa com os jornalistas, tendo revelado que já falou com Jorge Nuno Pinto da Costa após ter vencido as eleições para a presidência do FC Porto e que foi convidado por ele para assistir no camarote ao Clássico deste domingo com o Sporting.

«Falei com o senhor presidente hoje de manhã. Deu-me deu os parabéns e convidou-me para estar presente na tribuna», disse.

Villas-Boas referiu, no entanto, que deverá assistir ao jogo no lugar anual que detém. Em princípio mantenho a ideia de assistir junto dos sócios. (...) Acho que nesta fase faz mais sentido estar próximo dos associados. Pelo menos uma última vez. Agradecer-lhe o convite e também por me ter parabenizado. É uma mensagem de força para o FC Porto, pelo que é importante sentir que estamos todos unidos no mesmo sentido», considerou.

«Acho que nesta fase gostava de estar perto dos sócios. Aderiram em massa a estas eleições, que são as mais votadas de sempre. Gostava de lhes agradecer desta forma», reforçou.