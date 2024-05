Vítor Bruno recorreu esta segunda-feira às redes sociais para agradecer o apoio dos adeptos do FC Porto, em particular no Estádio do Dragão. Recorrendo a uma fotografia da noite de goleada sobre o Benfica (5-0), deixou uma mensagem breve, mas em tons de despedida.

«Obrigado, Dragão», lê-se.

Nos comentários, os adeptos dividem-se entre nostalgia, pedidos para que a equipa técnica continue ao leme e até recados táticos para Sérgio Conceição.

O braço direito do treinador do FC Porto – sempre discreto, quase sempre de calções – integra a equipa técnica de Conceição desde 2011, aquando da época no Olhanense.

Como tal, já lá vão 13 anos de sinergias, com Vítor Bruno a ser, muitas vezes, o contraponto à impetuosidade e fervor do timoneiro dos dragões.

Aos 41 anos, Vítor Bruno poderá partir para o sétimo desafio com Sérgio Conceição, seu conterrâneo, mais velho oito anos.

Por agora, o treinador-adjunto do FC Porto sabe que irá orientar os azuis e brancos na última jornada da Liga, em Braga. Tudo porque, na noite de domingo, Sérgio Conceição viu o quinto amarelo, na sequência dos festejos do golo de Taremi, que valeu o triunfo no dérbi com o Boavista (2-1).

No final desse jogo, além de lamentar o «castigo», Sérgio Conceição fintou uma questão quanto ao futuro. Foi com um sorriso embaraçado que o técnico dos dragões deu por terminada a conferência de imprensa.

O FC Porto ocupa o terceiro posto da Liga, com um ponto de vantagem sobre o Sp. Braga.