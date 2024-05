A operação «Bilhete Dourado» resultou na constituição de 13 arguidos e na apreensão de cerca de 3000 bilhetes, 44.400 euros, além de documentação, material informático e uma tocha. A informação foi atualizada esta segunda-feira pela PSP.

Em causa está a operação policial desencadeada no domingo no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público e pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP), do Porto, relacionada com a bilhética do FC Porto e a claque Super Dragões.

A investigação visou a «apreensão de meios de prova da consumação dos crimes de distribuição e venda de títulos de ingresso falsos ou irregulares, (...) assim como o crime de abuso de confiança».

«A operação contemplou a realização de 14 buscas domiciliárias e quatro não domiciliárias, nas áreas do Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia», lê-se no comunicado da PSP.

No decorrer da operação da Divisão de Investigação Criminal da PSP, com o apoio da Unidade Especial de Polícia, foram identificados e constituídos 13 arguidos (oito homens e cinco mulheres).

A ação «Bilhete Dourado» teve origem em certidão extraída do inquérito que levou à operação «Pretoriano».

Em causa está a suspeita de um esquema criminoso, relacionado com a distribuição e venda da bilhética associada ao FC Porto, envolvendo funcionários do clube e de vários elementos que integram os Super Dragões.