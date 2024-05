O FC Porto confirmou que estão a ser realizadas buscas, este domingo de manhã, em locais associados ao clube.



«O Futebol Clube do Porto informa que estão a decorrer buscas numa das participadas do Grupo, a Porto Comercial, e na loja do Associado no Estádio do Dragão, e desde já compromete-se a prestar todo e qualquer apoio às autoridades no desenrolar das suas diligências», lê-se no comunicado do clube.



Segundo a CNN Portugal, estas diligências estão relacionadas com a «Operação Pretoriano e foram constituídos dez arguidos. Foram apreendidos milhares de bilhetes e uma elevada quantia monetária.



Decorrem também buscas em Gaia e Matosinhos.



«Estão a ser feitas várias diligências, ainda estão a decorrer no momento, e estão a ser feitas na sequência da Operação Pretoriano», confirmou fonte policial à Lusa.



As buscas acontecem horas antes de o FC Porto receber o Boavista, no dérbi portuense da 33.ª jornada da Liga.



