O dérbi da Invicta entre FC Porto e Boavista, da 33.ª jornada da Liga, está agendado para este domingo. Como é habitual, o Maisfutebol vai estar no Dragão para lhe contar tudo AO MINUTO sobre o duelo nortenho que tem início marcado para as 20h30.



Os dragões foram ultrapassados pelo Sp. Braga à condição no terceiro lugar e estão obrigados a vencer. Sérgio Conceição não pode contar com os lesionados Zaidu e Marcano enquanto Pepe e João Mário permanecem em dúvida. Por sua vez, Eustáquio perdeu o pai no sábado e não vai ser convocado.



Por sua vez, os axadrezados ainda não têm confirmada a permanência e precisam de pontos para fugirem a Estrela e Portimonense, equipas que estão imediatamente atrás. Para este encontro, Jorge Simão está privado de Onyemaechi, Bozeník e Luís Henrique, todos lesionados.



Confira as equipas prováveis na galeria associada.