O Benfica perdeu com o Sp. Braga nesta segunda-feira à noite, nas meias-finais do campeonato nacional de futsal, por 5-1, e viu vedado o acesso à final da competição. É mais um ano em que os encarnados não ganham a Liga, sendo que a última vez foi em 2018/19. Afonso Jesus, um dos elementos com mais anos de casa do plantel, fez uma autocrítica nas redes sociais:

«Um assumir total da responsabilidade por parte desta secção, há muito a refletir, muito a corrigir, e a melhorar, são anos e anos de desgostos e objetivos fracassados. Obrigado a todas as pessoas que nos apoiam e mesmo no possível pior período de sempre da nossa modalidade não deixam de encher pavilhões atrás de pavilhões», começou por dizer o futsalista.

«O Benfica são as pessoas, e as pessoas merecem mais, não há promessas, não há certezas, não há nada, há trabalhar e trabalhar em silêncio e esperar que uma nova oportunidade nos seja dada para lutarmos por este Grandioso clube, o Sport Lisboa e Benfica», finalizou o jovem que passou pela formação do Sporting, mas é assumidamente benfiquista.

O último título do Benfica na secção de futsal foi a Supertaça de 2023. Veja a publicação: