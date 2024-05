Sérgio Conceição confirmou a ausência de Eustáquio para o dérbi deste domingo, diante do Boavista, a fechar a 33.ª jornada da Liga. O médio canadiano está de luto pela morte do pai.

«Recebi esta má notícia na sexta-feira e tive a oportunidade de ir a casa dele. O grupo está com o Eustáquio para tudo o que ele necessitar. Além de companheiros e staff tem aqui amigos. Há pouco a dizer. Partilhamos a dor e estamos disponíveis para o que for preciso. Não será convocado», esclareceu, em conferência de imprensa, ao princípio da tarde deste sábado.

O treinador dos dragões confirmou o regresso de João Mário, recuperado de lesão. Em sentido contrário, Pepe, Marcano e Zaidu permanecem entregues ao boletim clínico. Mas, não são as únicas ausências.

Questionado sobre Toni Martínez, André Franco, Iván Jaime e Jorge Sánchéz, Sérgio Conceição foi claro: «Não estão convocados».

E o tema foi retomado aquando de uma pergunta sobre a eventual desconexão entre Taremi e os adeptos.

«Pela imagem que se passa do Taremi, as pessoas ficam mais ou menos chateadas. Trabalha ao máximo para fazer parte das opções. Também fui jogador e sei o que sentem. Não seria justo não o usar por terminar contrato. Há jogadores com quatro anos de contrato que poderão sair. Se o Taremi tivesse uma atitude que não representa este clube, teria mais dificuldades em jogar, como aconteceu com outros jogadores, já mencionados», sublinhou.

O FC Porto procura selar o terceiro posto da Liga. Aguardando pelo desfecho de outro dérbi, entre Vitória de Guimarães e Sp. Braga, os dragões entram em campo de olhos postos no pódio. De lembrar que, na última ronda, os azuis e brancos visitam os «Guerreiros».

O dérbi da Invicta, que principiará pelas 20h30 deste domingo, é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.