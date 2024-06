A recarregar baterias antes do Europeu, Cristiano Ronaldo aproveitou esta semana para, na companhia dos filhos e de Georgina Rodríguez, se banhar no Mar Vermelho. Alojado na costa ocidental da Arábia Saudita, CR7 está hospedado num dos principais investimentos turísticos do Fundo Público saudita.

O objetivo do príncipe Mohammad bin Salman será, em 2030, contar com uma área de oito mil quartos, distribuídos por 50 hotéis.

Numa área a rondar os 28 mil quilómetros quadrados, entre as cidades de Umluj e Al-Wajh, o projeto inclui a ilha Shura, as ilhas Ummahat, a ilha de Sheybarah, além de construções em áreas de deserto. Nos próximos anos deverão ser edificadas mais de mil propriedades, entre vilas e resorts. O plano foi anunciado por Mohammad bin Salman em 2017.

Quanto a Cristiano Ronaldo, o capitão da seleção nacional deverá integrar os trabalhos de Roberto Martínez apenas no sábado, após sete dias de férias. O mesmo se aplica a Rúben Neves.