Mattia Perin, guarda-redes da Juventus, deu uma entrevista ao podcast Akos, divulgado no Youtube, onde falou sobre variados temas. O início da carreira, o Genoa e o futuro foram assuntos abordados, bem como a experiência de partilhar balneário com Cristiano Ronaldo:

«Um profissional exemplar, uma fonte de inspiração. Ver o quanto ele trabalhava e como era competitivo nos treinos... Vê-lo depois de tudo o que ganhou estimula-nos a dizer: Tenho de fazer tudo bem. Somos profissionais em todos os sentidos, ao longo do dia. Lembro-me que, quando ele via alguém a comer de uma forma que ele achava incorreta, gozava com essa pessoa», recordou.

O guarda-redes fez apenas oito jogos durante esta temporada, em que a Juventus ficou na terceira posição da classificação. Abordou ainda, na entrevista, essa situação:

«Este ano, sem taças, joguei menos jogos. Mas a minha escolha foi ponderada. Joguei muitos jogos no Genoa e o Genoa faz parte da minha vida, a história do Genoa ficará para sempre, fui capitão, dei o meu melhor a nível desportivo e emocional. O peso dos jogos e a pressão da Juve, penso que há mais dopamina neles. Não sei o que vai acontecer nos próximos anos. No ano passado, joguei 19 jogos e, para um segundo guarda-redes, isso é muito», disse.

Mattia Perin vai entrar no último ano de contrato com a Juventus.