Kylian Mbappé tem sido um dos principais temas nos últimos dias, depois de ter sido oficializado como jogador do Real Madrid. Em declarações à BetVictor, Harry Redknapp, histórico jogador e treinador inglês, diz que não se pode comparar o francês a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

«Kylian Mbappé é um verdadeiro talento, mas quando se trata do prémio de melhor jogador do torneio, prefiro ficar do lado de um dos jogadores da Inglaterra. Ele é quente e frio. Pode ser o melhor jogador em campo num jogo, mas depois não vês nada dele no próximo», começou por dizer.

«É um grande jogador, mas ainda não o colocaria na mesma categoria de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Está a quilómetros de ser o que esses dois têm sido nos últimos 15 anos», rematou.

Por fim, o inglês confessou acreditar que Harry Kane será o melhor jogador do Euro 2024, à frente do avançado gaulês.