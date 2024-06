No «Podcast do Presidente», Joan Laporta abriu o livro sobre a contratação de Hansi Flick, em detrimento de Xavi Hernández. Além disso, apontou à construção do plantel para 2024/25.

«Xavi mudou o discurso. Depois, numa reunião com o Deco, mudou os pedidos. Tudo isso fez-me concluir que precisamos de um novo impulso para tornar este plantel mais competitivo. Tudo poderia ter terminado de forma diferente, ou melhor. Conversaríamos no final da temporada. Mas, a partir do momento em que ele muda o discurso e altera substancialmente os pedidos, então decidimos procurar um novo rumo», relatou Laporta.

Assim, o presidente do Barcelona apostou em Flick: «O facto de se considerar capaz de competir com esta equipa foi decisivo. Além disso, começou a estudar a equipa logo após o anúncio do Xavi. Todas as referências que recebemos de Flick foram positivas».

Sobre o mercado deste verão, Laporta agradeceu a Robert Lewandoski por descartar propostas «financeiramente vantajosas» e garantiu que o jovem Vítor Roque continua a adaptar-se ao contexto do Barcelona.

Questionado sobre Cancelo e Félix, o presidente dos «Culés» anseia manter os portugueses.

«O Deco está a trabalhar nisso e Flick sempre os quis. Aliás, até queria o Félix no Bayern Munique. A técnica do Félix é excelente, estou contente com a época dele», detalhou.

Emprestado pelo Manchester City, João Cancelo acumulou 42 partidas, nas quais assinou quatro golos e cinco assistências. Por sua vez, João Félix – emprestado pelo Atlético Madrid – conseguiu 10 golos e seis assistências em 44 jogos.

O Barcelona foi segundo classificado na La Liga, além de finalista vencido na Supertaça e eliminado nos «quartos» da Taça. Na Liga dos Campeões, os catalães ficaram pelos quartos de final, derrotados pelo PSG.