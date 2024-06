Uma época memorável e a apontar para o trono do futebol. Em entrevista à CNN, e à margem dos Global Soccer Awards, que decorreram na ilha italiana de Sardenha, Xabi Alonso recordou a época «incrível» do Bayer Leverkusen, preenchida por lições para os próximos passos.

«Lutarmos por três troféus foi muito desafiante e exigente, mas estou muito orgulhoso por esta temporada», começou por dizer.

Questionado sobre os objetivos estabelecidos há um ano, o treinador basco garantiu que a meta seria a qualificação para a Liga dos Campeões, depois do modesto sexto lugar na Bundesliga. Todavia, o primeiro mês gerou em Xabi Alonso uma expectativa ímpar.

«Tive a sensação de que poderíamos conseguir um bom ano, mas, obviamente, não estava tão confiante de que fosse assim», revelou, entre risos.

Quanto ao recorde de invencibilidade – 51 jogos consecutivos – o timoneiro do Leverkusen garantiu que tal objetivo foi «adotado» pela equipa depois de ecoar nos media.

«Gerou-se entusiasmo neste acumular. Pensamos: mais uma e outra, e outra. Apontamos, então, aos objetivos a curto-prazo e resultou», narrou.

Sobre a final da Liga Europa – a única derrota em 53 partidas – Xabi Alonso perspetiva o desaire ante a Atalanta (3-0) como uma oportunidade.

«São jogos que não se esquecem. Estou certo de que será mais importante para o meu desenvolvimento do que se conquistasse o triplete», rematou.

Para a história ficam as conquistas da Bundesliga – 28 vitórias e seis empates – e da Taça. Aos 42 anos, o treinador do Leverkusen assume-se como um dos motores para elevar o futebol germânico ao topo.

«Vivemos um excelente momento, porque o Leverkusen atingiu a final da Liga Europa, enquanto o Bayern Munique ficou na meia-final da Liga dos Campeões, e o Dortmund foi finalista vencido. Prova que temos um futebol competitivo e coloca-nos ao nível de outros campeonatos, como a Premier League. Devemos atingir mais finais, jogar um futebol positivo e conseguir bons jogadores, que possam ter impacto nos jovens em redor do mundo», reiterou.

Afinal, de onde vem tal ideia de projeto social?

«Antes de assinar pelo Bayer Leverkusen [em 2022], estive três anos na [equipa B da] Real Sociedad. Ao voltar ao relvado, trabalhando com jovens, percebi que não é tudo sobre a elite. Recuei ao nível deles, o que me ajudou a crescer como treinador. Não me quero esquecer desses patamares», acrescentou.

Por fim, questionado sobre o interesse do Liverpool, Xabi Alonso garante que o elo com os «Reds» permanece intacto: «São decisões que nos obrigam a ponderar muitos aspetos. Isto era mais sobre o que tive do que aquilo que sinto falta».

Depois de terminar a carreira como jogador na Alemanha, após três épocas no Bayern Munique, Xabi Alonso prepara-se para a terceira temporada como treinador do Leverkusen.