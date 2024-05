Esta terça-feira, a Globbe Soccer Awards anunciou os vencedores das várias categorias, com especial destaque para os quatro portugueses nomeados, mas que acabaram por não receber qualquer prémio.

A cerimónia de entrega de prémios decorreu na ilha da Sardenha, em Itália, com as principais cinco categorias a conhecerem o vencedor: Melhor Treinador, Melhor Jogador, Melhor Equipa, Jovem Revelação e Melhor Equipa Feminina.

Na categoria de treinadores, Ruben Amorim, que levou o Sporting à conquista do título nacional, esteve representado por Frederico Varandas na cerimónia, mas viu o prémio ser entregue ao homólogo do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, que garantiu a conquista inédita da Bundesliga e a Taça da Alemanha, depois de perder na final da Liga Europa.

O Sporting, nomeado para melhor equipa da temporada, perdeu o prémio para o Manchester City.

Bernardo Silva, português do Man. City, estava nomeado para Melhor Jogador da temporada, juntamente com o ex-Benfica Grimaldo, mas Kylian Mbappé foi quem o arrecadou.

No que toca à categoria do Jovem Revelação, João Neves estava nomeado, mas o prémio acabou por cair para o lado de Lamine Yamal, jovem estrela do Barcelona com apenas 16 anos.

Por fim, o Barcelona venceu o prémio de melhor equipa feminina.