O futebolista norueguês Erling Haaland foi eleito o jogador masculino do ano de 2023, na 14.ª edição dos Globe Soccer Awards, tendo recebido a distinção esta sexta-feira, na cerimónia realizada no Dubai.

Haaland, avançado do Manchester City, sucede ao francês Karim Benzema na distinção.

Os portugueses Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva estavam entre os 11 finalistas ao prémio de jogador do ano, assim como Jude Bellingham, Karim Benzema, Kevin de Bruyne, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Victor Osimhen, Mohamed Salah e Vinícius Júnior.

Em 2023, Haaland conquistou a Premier League inglesa, a Taça de Inglaterra e a Liga dos Campeões da UEFA relativas a 2022/23 e a Supertaça Europeia. Foi, ainda, com recorde, o melhor marcador da liga inglesa, com 36 golos.

Haaland é o jogador do ano no Globe Soccer Awards 🤖 pic.twitter.com/2TdbhFspsa — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) January 19, 2024

No feminino, a espanhola Aitana Bonmatí foi eleita a melhor futebolista de 2023, ano em que conquistou o Mundial por Espanha, além de, ao serviço do Barcelona, ter vencido a Liga dos Campeões, a liga espanhola e a Supertaça espanhola. Bonmatí também já tinha recebido o prémio «The Best» da FIFA, na segunda-feira, para melhor jogadora do mundo de 2023.

Ronaldo com três prémios

Apesar de não ter conquistado o prémio porventura mais desejado, Ronaldo foi distinguido a triplicar.

Cristiano ganha o Prémio de Melhor Jogador do Médio Oriente e o Prémio Maradona 🐐 pic.twitter.com/vq2VVP82nT — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) January 19, 2024

O português foi galardoado com os prémios de melhor jogador do Médio Oriente, o prémio Maradona (de melhor marcador de 2023, que já era conhecido previamente) e ainda o prémio de jogador preferido dos adeptos em 2023.

Jorge Mendes também foi distinguido com o prémio de agente do ano, mas também houve, além de Ronaldo, outro atleta luso premiado e de forma, no mínimo, original: Rafael Leão, do Milan, foi considerado o jogador com melhor conteúdo digital.

Quanto aos outros prémios principais, o Manchester City recebeu o de equipa masculina do ano, o Barcelona de equipa feminina do ano e Pep Guardiola o de treinador do ano.