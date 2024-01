Cristiano Ronaldo foi o melhor marcador de 2023 e, a caminho dos 39 anos, mostrou-se «orgulhoso» pelo último ano desportivo, entre o Al Nassr na Arábia Saudita e a seleção nacional, afirmando que provou mais uma vez que ainda está vivo no futebol depois de um 2022 mais difícil.

Na cerimónia dos Globe Soccer Awards, no Dubai, onde recebeu o prémio Maradona por ter sido o melhor marcador do último ano, mas também mais duas distinções (melhor jogador do Médio Oriente e ainda o prémio de jogador preferido dos adeptos em 2023), Ronaldo lembrou a marca de golos (foram 54) e, com Haaland na plateia - o norueguês fez 50, ainda atrás dos 52 de Mbappé e Kane - falou pelo meio do avançado do Manchester City.

Questionado, em palco, ao lado de Rúben Dias e Kyle Walker, sobre se utiliza críticas como motivação, Ronaldo afirmou que «é parte da jornada» e acabou manifestando o orgulho que tem pelo que alcançou em 2023.

«É parte da jornada, lido sempre com isso, sou profissional de futebol há 22 anos. É parte da minha jornada ser um melhor jogador, homem, pai. Gosto de quando as pessoas duvidam de mim e eu provo de novo, com mais um ano de sucesso. No ano passado tive uma jornada de algumas dificuldades, mas estou contente por as coisas terem acontecido, porque tornam-me mais forte e podem ver que este ano fiz uma época fantástica, fui o melhor marcador. Imaginem bater esses animais, esses jovens leões, como o Haaland, por exemplo (risos) com golos. Estou orgulhoso, faço 39 anos em breve e ainda pareço bem. Estou orgulhoso», referiu.

Numa primeira intervenção, Ronaldo também deixou elogios a Rúben Dias e a Walker, estendendo-os ao Manchester City e ao treinador Pep Guardiola, presente na plateia. «Sobre eles, época fantástica. Parabéns ao Manchester City, aos jogadores, ao treinador, fizeram um trabalho fantástico e finalmente ganharam a Liga dos Campeões. Na minha opinião, já mereciam talvez há dois anos, mas a altura chega sempre e para ser honesto, desfruto de os ver jogar. Têm uma equipa muito boa, um treinador muito bom, por isso parabéns. Eles merecem», referiu Ronaldo, que recebeu logo de seguida uma ovação pelas palavras.

Depois de uma resposta de Rúben Dias, Ronaldo foi questionado sobre Alex Ferguson (que o treinou no Manchester United, a propósito de Guardiola. «Eu penso que a mentalidade dos vencedores é diferente. A personalidade, o caráter, a forma como veem a vida, os jogadores e os momentos difíceis. Os jogadores e os treinadores de topo pensam diferente. Como disse antes, não é coincidência que ele ganhou o que ganhou. Não há milagres, é trabalho duro, ele viu coisas diferentes, como Sir Alex Ferguson. Eles são diferentes», assinalou.