Cristiano Ronaldo foi confirmado como melhor marcador de 2023. A oficialização foi feita pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol.

Aos 38 anos, o avançado português assinou 54 golos no último ano civil, mais dois do que Mbappé, do Paris Saint-Germain e Harry Kane, do Bayern Munique. Haaland, do Manchester City, marcou 50 golos em 2023.

Temwa Chawinga, com 63 golos, foi a melhor marcadora no futebol feminino. A jogadora do Wuhan bateu a concorrência de Verónica Corral, do Pachuca, que marcou 39 golos em 2023. Kiana Palácios, com 38 golos, completou o pódio.