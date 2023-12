Cristiano Ronaldo reagiu com um aviso nas redes sociais, depois de ter apontado o 54.º golo do ano, confirmando o estatuto de maior goleador do mundo em 2023.

«54 – Eu direi quando terminar. Obrigado, equipa», escreveu o avançado português no Instagram.

Ronaldo, que ficou à frente de Harry Kane e Kylian Mbappé na lista de artilheiros do ano, apontou, este sábado, um dos golos da vitória do Al Nassr na visita ao Al Taawon (4-1).