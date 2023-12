Cristiano Ronaldo marcou mais um, na vitória do Al Nassr no terreno do Al Taawon por 4-1, e acabou 2023 com 54 golos, confirmando assim que é o maior goleador do mundo este ano.

O avançado português chegou aos 54 golos pelo Al Nassr (44) e pela Seleção Nacional (10), tendo batido o inglês Harry Kane e o francês Kylian Mbappé que faturaram por 52 vezes.

Ronaldo tem mais três golos marcados do que Erling Haaland, que não joga desde 6 de dezembro devido a lesão, não tendo jogado outra vez este sábado na vitória do Man. City.

Os golos de Ronaldo ano por ano:

2023 - Al Nassr e Portugal

54 golos

38 anos

2022 - Manchester United, Portugal e Al Nassr

16 golos

37 anos

2021 - Juventus, Manchester United e Portugal

47 golos

36 anos

2020 - Juventus e Portugal

44 golos

35 anos

2019 - Juventus e Portugal

39 golos

34 anos

2018 - Real Madrid, Juventus e Portugal

49 golos

33 anos

2017 - Real Madrid e Portugal

53 golos

32 anos

2016 - Real Madrid e Portugal

55 golos

31 anos

2015 - Real Madrid e Portugal

57 golos

30 anos

2014 - Real Madrid e Portugal

61 golos

29 anos

2013 - Real Madrid e Portugal

69 golos

28 anos

2012 - Real Madrid e Portugal

63 golos

27 anos

2011 - Real Madrid e Portugal

60 golos

26 anos

2010 - Real Madrid e Portugal

48 golos

25 anos

2009 - Manchester United, Real Madrid e Portugal

30 golos

24 anos

2008 - Manchester United e Portugal

35 golos

23 anos

2007 - Manchester United e Portugal

34 golos

22 anos

2006 - Manchester United e Portugal

25 golos

21 anos

2005 - Manchester United e Portugal

15 golos

20 anos

2004 - Manchester United e Portugal

15 golos

19 anos

2003 - Sporting e Manchester United

1 golo

18 anos

2002 - Sporting

3 golos

17 anos