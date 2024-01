Depois de marcar 54 golos em 2023, ao serviço do Al Nassr e da Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo recebeu esta quinta-feira o Prémio Maradona, dado pela Globe Soccer Awards.

O internacional português apontou 54 golos em 59 jogos e venceu o prémio por ter sido o melhor marcador do ano civil, ficando à frente de Kylian Mbappé, do PSG, com 52 em 53 jogos, e de Harry Kane, do Bayern Munique, com 52 em 57 partidas.

De recordar que Cristiano está também nomeado para outras três categorias, como a de Melhor Jogador Masculino, Melhor Jogador do Médio Oriente e Jogador Favorito dos Adeptos, prémios esses que serão entregues na cerimónia do Globe Soccer Awards, no dia 19 de janeiro, no Dubai.