São três os portugueses candidatos ao melhor onze do ano para a FIFPro (Federação Internacional dos Jogadores Profissionais), o qual será revelado na Gala The Best, no próximo dia 15 de janeiro: Bernardo Silva, Rúben Dias e Cristiano Ronaldo.

Os dois primeiros tiveram um ano de excelência ao serviço do Manchester City, com a conquista da Premier League, da Liga dos Campeões e da Taça de Inglaterra.

Bernardo, refira-se, ficou em nono na Bola de Ouro, ao passo que Rúben Dias foi 30.º classificado.

Já Cristiano Ronaldo, e aos 38 anos, brilhou a grande altura ao serviço do Al Nassr: foi o melhor marcador do ano civil de 2023, com 54 golos.

Os 23 candidatos foram votados pelos próprios futebolistas de todo o mundo.

OS CANDIDATOS:

Guarda-redes:

Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica), Ederson (Manchester City, Brasil) e Emiliano Martínez (Aston Villa, Argentina);

Defesas:

Rúben Dias (Manchester City, Portugal), Virgil van Dijk (Liverpool, Países Baixos), Éder Militão (Real Madrid, Brasil), Antonio Rudiger (Real Madrid, Alemanha), John Stones (Manchester City, Inglaterra) Kyle Walker (Manchester City, Inglaterra);

Médios:

Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid, Inglaterra), Kevin De Bruyne (Manchester City, Bélgica), Ilkay Gundogan (Manchester City/Barcelona, Alemanha), Luka Modric (Real Madrid, Croácia), Rodri (Manchester City, Espanha), Bernardo Silva (Manchester City, Portugal), Federico Valverde (Real Madrid, Uruguai);

Avançados:

Karim Benzema (Real Madrid/Al-Ittihad, França), Erling Haaland (Manchester City, Noruega), Harry Kane (Tottenham Hotspur/Bayern Munich, Inglaterra), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, França), Lionel Messi (Paris Saint-Germain/Inter Miami, Argentina), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal), Vinicius Jr (Real Madrid, Brasil).