Pedri González é um dos melhores médios do mundo e foi desafiado por Ibai Llanos, youtuber espanhol, a escolher o seu onze ideal.

Ora, a equipa escolhida pelo jogador do Barcelona tem muitos futebolistas dos culés, sim, mas também do rival Real Madrid. Entre eles… Cristiano Ronaldo.

«A avançado colocaria o Cristiano Ronaldo. Tenho uma camisola dele, de um jogo frente a Portugal», afirmou Pedri, que escolheu o seguinte onze, com base nos jogadores que viu jogar: Ter Stegen, Dani Alves, Piqué, Sergio Ramos e Jordi Alba; Busquets, Xavi e Iniesta; Messi, Ronaldo e Neymar.

A ligação de Pedri a Portugal não fica por aqui, já que o jovem confessou que Francisco Trincão, agora extremo do Sporting, foi o primeiro amigo que teve no balneário do Barça.

«O meu primeiro amigo no Barcelona foi o Francisco Trincão. Quando chegas a um balneário novo estás sempre mais calado, porque não sabes com quem falar. Eu cheguei com o Trincão, o Barcelona estava a jogar a Liga dos Campeões na pandemia, acabámos por criar uma relação», revelou.