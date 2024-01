Lionel Messi e Aitana Bonmatí foram os grandes vencedores da noite na Gala The Best, os prémios da FIFA que premeia os melhores do ano no futebol.

O avançado do Inter Miami repetiu a distinção de 2023 para melhor jogador, ao passo que a jogadora do Barcelona sucedeu à colega Alexia Putellas na categoria feminina.

Mas houve mais prémios, como o Puskas, de melhor golo do ano: o brasileiro Guilherme Madruga bateu a concorrência do sportinguista Nuno Santos e de Julio Enciso (Brighton).

Houve, no entanto, portugueses premiados: Rúben Dias e Bernardo Silva, dupla do Manchester City, integra o onze do ano.

Todos os vencedores da noite:

Jogador do ano: Lionel Messi;

Jogadora do ano: Aitana Bonmatí;

Guarda-redes do ano (masculino): Ederson;

Guarda-redes do ano (feminina): Mary Earps;

Treinador do ano: Pep Guardiola;

Treinadora do ano: Sarina Wiegman;

Prémios Puskas: Guilherme Madruga;

Prémio fair-play: seleção brasileira;

Prémio adepto do ano: Hugo Daniel Iñiguez;

Onze do ano (masculino): Courtois, John Stones, Kyle Walker e Rúben Dias; Bernardo Silva, Jude Bellingham e Kevin De Bruyne; Haaland, Mbappé, Messi e Vinicius Jr;

Onze do ano (feminino): Mary Earps, Olga Carmona, Lucy Bronze e Alex Greenwood; Keira Walsh, Alexia Russo, Lauren James e Ella Toone e Aitana Bonmatí; Alex Morgan e Sam Kerr.

