Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do Mundo em 2023.

O jogador do Inter Miami, que não estava na gala, é eleito pelo segundo consecutivo e pela oitava (!) vez na carreira, se tivermos em conta o prémio de 2009 (ainda com outra designação) e os que foram atribuídos pela FIFA em parceria com a France Football, de 2010 a 2015.

Messi superou o norueguês Erling Haaland (Manchester City) e o francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain.

Refira-se que o jogador argentino terminou com a mesma pontuação de Haaland, mas teve a favor o facto de ter recebido mais vezes o total de pontos que cada jogador pode receber.

Já Ataina Bonmati, do Barcelona, foi eleita a melhor jogadora do mundo de 2023. A futebolista espanhola, que já tinha conquistado a Bola de Ouro, bateu a concorrência de Linda Caicedo, jogadora colombiana do Real Madrid, e de Jennifer Hermoso, jogadora espanhola do Tigres do México, que se viu envolvida no Caso Rubiales.

Bonmati sucede assim a Alexia Putellas, espanhola do Barcelona, que venceu o prémio em 2022.