Os futebolistas portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva, do Manchester City, fazem parte do onze do ano da FIFPro, foi anunciado esta segunda-feira, na gala The Best 2023, em Londres.

Os dois jogadores lusos tiveram um ano dourado, com a conquista da Premier League, da Liga dos Campeões e da Taça de Inglaterra.

O Manchester City domina o onze do ano da FIFPro, com seis futebolistas.

Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, estava entre os 23 nomeados, mas ficou de fora. Aos 38 anos, Ronaldo brilhou a grande altura ao serviço do Al Nassr: foi o melhor marcador do ano civil de 2023, com 54 golos.

De recordar que Bernardo ficou em nono na Bola de Ouro, ao passo que Rúben Dias foi 30.º classificado.

Além de Ronaldo, estes foram os outros 11 nomeados que ficaram de fora do onze final: Ederson (Manchester City, Brasil), Emiliano Martínez (Aston Villa, Argentina), Virgil van Dijk (Liverpool, Países Baixos), Éder Militão (Real Madrid, Brasil), Antonio Rudiger (Real Madrid, Alemanha), Ilkay Gundogan (Manchester City/Barcelona, Alemanha), Luka Modric (Real Madrid, Croácia), Rodri (Manchester City, Espanha), Federico Valverde (Real Madrid, Uruguai), Karim Benzema (Real Madrid/Al-Ittihad, França) e Harry Kane (Tottenham Hotspur/Bayern Munich, Inglaterra).

O ONZE DO ANO

Guarda-redes:

Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica);

Defesas:

Kyle Walker (Manchester City, Inglaterra)

John Stones (Manchester City, Inglaterra)

Rúben Dias (Manchester City, Portugal)

Médios:

Bernardo Silva (Manchester City, Portugal)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid, Inglaterra)

Kevin de Bruyne (Manchester City, Bélgica)

Avançados:

Erling Haaland (Manchester City, Noruega)

Kylian Mbappé (PSG, França)

Lionel Messi (PSG/Inter Miami, Argentina)

Vinícius Júnior (Real Madrid, Brasil)

