Nuno Santos está em Londres para marcar presença na Gala The Best, que decorre a partir das 19h.

Esta segunda-feira, e a cerca de 1h do início da cerimónia, o Sporting divulgou imagens do fato que o jogador dos leões vai levar vestido.

Nas imagens, é possível ver o ala com um fato totalmente preto, que contrasta com as cores do cabelo e do relógio.

Em conferência de imprensa, Ruben Amorim afirmou que toda a gente ia estar ansiosa para ver o fato de Nuno Santos. Ora aí está ele.