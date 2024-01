Nuno Santos está em Londres como candidato a vencer o Troféu Puskas, na Gala The Best FIFA, marcada para esta segunda-feira, mas, em declarações aos jornalistas, já na capital inglesa, o avançado do Sporting falou do sonho de um dia representar a Seleção Nacional.

O avançado do Sporting começou por falar no bom momento que atravessa, depois de ter feito mais uma assistência na vitória dos leões em Chaves (3-0). «Faço um balanço positivo, tanto pessoalmente, como coletivamente. Nós estamos bem, temos de dar continuidade. Jogo a jogo como sempre. Acabámos a primeira volta em primeiro, agora temos de dar continuidade e pensar no próximo jogo», começou por destacar.

Quanto à possibilidade de ser chamado à seleção, em ano de Campeonato da Europa, Nuno Santos alargou o sorriso. «Gostava, quem é que não gostaria? É um dos meus maiores sonhos, representar a seleção. Sei que pode chegar o momento, mas não penso muito nisso, penso no Sporting. É no Sporting que penso todos os dias, é o meu clube, mas sem dúvida, que é um dos meus sonhos representar a seleção», assumiu.