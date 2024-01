Nuno Santos está «confiante» e «otimista» quanto à possibilidade desta noite receber o prémio Puskas, na gala The Best FIFA que vai decorrer em Londres, com transmissão EM DIRETO no Maisfutebol a partir das 19h30.

«Estou confiante e otimista. Quero ganhar, já que estou aqui, mas os outros dois golos também são golos belíssimos, vamos ver», destacou o jogador do Sporting que vai concorrer com o golo de letra que marcou no triunfo sobre o Boavista na época passada.

Um marco na carreira de Nuno Santos, mas também para o Sporting e para o desporto português. «É um momento especial para mim, é um momento alto na minha carreira, nomeado para um Puskas, mas é mais um momento em que tenho de desfrutar. Vamos ver logo à noite quem é o vencedor. É sempre bom para Portugal. É muito bom para mim, é bom para o Sporting, é bom para todos, mas em especial para mim. Sou eu que estou aqui e vou tentar desfrutar deste momento. Vamos ver logo à noite se consigo levar para casa o prémio», comentou.

O avançado do Sporting concorre com um golo de belo efeito, marcado ao Boavista na temporada passada. «Já descrevi tantas vezes. É um momento que costumo fazer várias vezes no treino, faço muitas vezes nos jogos, até para cruzamentos. As pessoas dizem que não uso o pé direito, mas uso, a verdade é que já fiz alguns golos com o pé direito, mas aquele momento, foi um momento de inspiração. A bola sobrava para ali, tentei dar de letra e consegui meter a bola onde ninguém esperava», contou.

Vença ou não o prémio Puskas, Nuno Santos vai ter a oportunidade de estar entre os melhores jogadores do mundo na gala de logo à noite. «É um momento muito especial estar com esses jogadores todos, sou fã deles. Agora é desfrutar», referiu ainda.

A distinção já foi tema de conversa no balneário do Sporting, mas com contenção. «Nem falámos muito nisso nos últimos tempos. O mister só me disse para desfrutar porque depois na quinta-feira já há jogo», acrescentou.

O treinador tinha-se referindo ao assunto, demonstrando curiosidade quanto ao fato que Nuno Santos vai vestir logo à noite. Nuno Santos está satisfeito com o visual que vai apresentar na gala. «Fato à medida? Para mim está, agora para os outros, vamos ver», referiu ainda a sorrir.