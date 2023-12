Nuno Santos está entre os três finalistas ao prémio Puskás 2023, com o golo de letra apontado ao Boavista, em março passado.

O paraguaio Julio Enciso e o brasileiro Guilherme Madruga concorrem ao prémio juntamente com o jogador português.

The FIFA Puskas Award Finalists! 🚀⭐



🇵🇾 Julio Enciso

🇧🇷 Guilherme Madruga

🇵🇹 Nuno Santos



Watch the final three. 🧵👇