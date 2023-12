Os futebolistas Kylian Mbappé, Lionel Messi e Erling Haaland são os três finalistas ao prémio «The Best» da FIFA, para melhor jogador do mundo.

Inicialmente, a lista contava com 12 nomes, entre eles o do português Bernardo Silva, assim como com Declan Rice, Ilkay Gundogan, Julián Álvarez, Khvicha Kvaratskhelia, Kevin De Bruyne, Marcelo Brozovic, Rodri e Victor Osimhen.

A lista reduziu para três finalistas, que «foram escolhidos por um júri internacional formado por treinadores(as) de seleções masculinas, capitães de seleções masculinas, jornalistas de futebol e torcedores que votaram através do site FIFA.com».

Em 2022, Lionel Messi, atual jogador do Inter Miami, foi o vencedor.

A gala The Best FIFA 2023 acontece a 15 de janeiro de 2024, em Londres.