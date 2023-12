A FIFA divulgou os três nomeados para o prémio de melhor treinador do The Best, sendo de destacar a presença novamente de Pep Guardiola, que vai tentar conquistar pela primeira vez um prémio que nunca ganhou: o melhor que conseguiu foi ganhar o galardão para melhor treinador da FIFA em 2011, quando o prémio recebia o nome de Bola de Ouro.

Desde que foi criado o The Best, em 2016, Guardiola foi nomeado três vezes, mas nunca ganhou. Este ano, o técnico que ganhou a Liga Inglesa e a Champions pelo Manchester City vai concorrer com Luciano Spalletti (campeão pelo Nápoles) e Simone Inzaghi (treinador do Inter Milão).

Na vertente feminina, os três nomeados são o espanhol Jonathan Giráldez (treinador do Barcelona), a inglesa Emma Hayes (treinadora do Chelsea) e a neerlandesa Sarina Wiegman (selecionadora da Inglaterra). Sem surpresa, o espanhol Jorge Vilda, campeão do mundo com a Espanha, não figura no lote, ele que esteve envolvido em várias polémicas.