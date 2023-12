A FIFA divulgou esta terça-feira os guarda-redes nomeados para o prémio The Best. Entre os guardiões, Courtois, Ederson e Bounou são os finalistas.

Este ano, o guarda-redes marroquino venceu a Liga Europa, pelo Sevilha, meses antes se mudar para a Arábia Saudita, onde representa o Al Hilal de Jorge Jesus.

Por sua vez, Thibaut Courtois conquistou a Taça de Espanha ao serviço do Real Madrid e integrou a equipa ideal da Liga dos Campeões. O guarda-redes belga, que arrecadou este galardão em 2018, está afastado dos relvados desde agosto, depois de contrair uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante um treino.

Por fim, o ex-Benfica Ederson, titular no Manchester City, é o favorito a vencer o prémio, uma vez que celebrou o triplete: Liga dos Campeões, Premier League e Taça de Inglaterra.

Entre os homens, esta distinção é entregue desde 2018 e todos os anos contaram com um vencedor diferente: Buffon, Courtois, Alisson, Neuer, Mendy e Emiliano Martínez.

A surpresa, a vice-campeã mundial e uma espanhola favorita entre as guardiãs

Em ano de Mundial feminino, entre as guardiãs destaca-se Mackenzie Arnold, crucial na campanha australiana até às meias finais da competição. Além dos quatro jogos sem sofrer golos, Mackenzie defendeu três penaltis no triunfo sobre a França.

Deste trio consta também a inglesa Mary Earps, vice-campeã mundial e considerada a melhor guarda-redes da prova. Mary Earps, jogadora do Manchester United, arrecadou o prémio há um ano.

Contudo, a favorita chama-se Catalina Coll, que, além de vencer o triplete com o Barcelona, sagrou-se campeã do Mundo pela Espanha. É a primeira vez que uma guarda-redes espanhola consta das finalistas.

Entre as mulheres, esta distinção é entregue desde 2019.

A gala dos prémios The Best está agendada para 15 de janeiro em Londres.