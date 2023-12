O Benfica falhou o acesso aos oitavos de final da Youth League ao perder o último jogo da fase de grupos, em Salzburgo, por 4-2. Os encarnados ficaram obrigados a vencer para recuperar o segundo lugar, depois do triunfo do Inter Milão sobre a Real Sociedad (4-2), mas nunca encontraram antídoto para a extrema eficácia da sensacional equipa austríaca que continua a dar cartas nesta competição que acompanha a Liga dos Campeões.

Poucos minutos antes de começar o jogo na academia do Salzburgo, o Inter Milão subiu ao segundo lugar, com uma vitória sobre a Real Sociedad (1-0) que obrigava o Benfica a vencer para recuperar a posição de acesso ao play-off ou, no limite, empatar com três ou mais golos, sem ver cartões amarelos. Simplificando as contas, com uma vitória o Benfica garantia o play-off.

Neste cenário, o Benfica, com o mesmo onze que, na ronda anterior, tinha empatado, no Seixal, com o Inter, entrou no jogo ao ataque, com uma frente de ataque com João Rêgo, Gustavo Varela (filho de Fernando Varela, do Casa Pia) e Ivan Lima. Diante dos encarnados estava um Salzburgo já com o primeiro lugar do grupo garantido e uma equipa privada de algumas das suas principais peças, com cinco lesionados e com o treinador a promover várias alterações no onze habitual.

Ao contrário do jogo de logo à noite, entre as equipas principais, o Benfica pôde contar com o apoio de algumas dezenas de adeptos, certamente emigrantes, que se fizeram ouvir junto à lateral. O quadro era, portanto, de alguma forma, favorável às pretensões da equipa comandada por Pedro Valido, mas tudo ficou mais complicado logo aos cinco minutos.

Com o Benfica com um bloco bem subido no relvado, a equipa portuguesa deixou-se surpreender com uma transição rápida dos austríacos, com Daghim a escapar pela direita e a cruzar para o desvio de Verhounig, com a bola a sofrer ainda um desvio em Diogo Spencer antes de entrar. O Benfica entrava a perder, mas procurou reagir de pronto. Nuno Félix testou o pontapé de meia-distância, mas o Salzburgo voltou a marcar, aos 13 minutos, em mais uma transição rápida, com Daghim a destacar-se nas costas da defesa do Benfica, a entrar na área e a bater Marcel Mendes pela segunda vez. Um pesadelo e o play-off cada vez mais distante.

O Benfica ficava com uma montanha para subir, obrigado a marcar três golos para ainda aspirar chegar ao play-off, mas teria de atacar, agora, com mais cautelas, uma vez que já tinha sofrido dois golos venenosos dos austríacos. O Benfica ainda reduziu a diferença, aos 22 minutos, numa recarga de Ivan Lima a um primeiro remate de Gustavo Varela que tinha sido defendido pelo guarda-redes do Salzburgo.

O Benfica ainda procurou chegar ao empate antes do intervalo, mas acabou por voltar a comprometer, com um erro defensivo que levou Marcel Mendes a fazer falta sobre Verhounig que, desde a marca dos onze metros, fez o 3-1. O Benfica voltava a ficar mais longe do acesso ao play-off.

O Benfica voltou a entrar forte na segunda parte, com a conquista de uma série de pontapés de canto, numa altura em que o Salzburgo começava a entrar em modo de gestão, defendendo com um bloco mais baixo e começando a retirar as suas principais peças do campo. O Benfica, por seu lado, continuava com a corda toda, com Pedro Valido a refrescar o ataque com as entradas de Rodrigo Rêgo e Kyanno Silva.

O Benfica ainda reduziu a diferença para 3-2, aos 71 minutos, na sequência de uma jogada de insistência, com João Rêgo a rematar com o pé direito para as redes austríacas. Um golo que estimulou o Benfica que voltava a ficar a um golo do play-off, mas a última palavra foi mesmo dos austríacos que, na sequência de um canto, aos 82 minutos, chegaram ao 4-2.

O Benfica acusou este quarto golo do Salzburgo e isso foi bem visível em campo, com os encarnados a baixarem os braços, numa altura, em que a equipa austríaca, agora mais fresca, com muitas alterações, voltava a ganhar uma nova vida na ponta final do jogo.

É o adeus do Benfica à atual edição da Youth League, com o Salzburgo a seguir direto para os oitavos de final e o Inter a garantir a presença no play-off.