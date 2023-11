O Sp. Braga venceu nesta quarta-feira o Union Berlim (1-0), na 5.ª jornada do Grupo C da Youth League, e mantém o percurso imaculado na prova, em época de estreia, com três triunfos e dois nulos frente ao Real Madrid.

Com este resultado, a formação minhota garantiu desde já a presença no play-off de acesso aos oitavos de final da competição. Porém, a luta pelo primeiro lugar continua em aberto. Os guerreiros passam a somar 11 pontos, contra oito do Real Madrid, que entra mais tarde em campo.

Na derradeira ronda, o Sp. Braga visita o Nápoles e o Real desloca-se ao reduto do Union Berlim.

Na Cidade Desportiva de Braga, João Vanconcelos – a grande figura da equipa – garantiu os três pontos, na sequência de um belo lance coletivo e de uma assistência de Kauan Kelvin (31m).

Marco Grote, que assumiu interinamente o comando técnico da equipa principal do Union Berlim, regressou aos sub-19 e procurou melhorar os índices da formação germânica, que discutiu o jogo até ao final.

O Sp. Braga tomou conta das operações desde o apito inicial e criou várias oportunidades de golo ao longo da etapa inicial. A superioridade arsenalista manteve-se na segunda metade do encontro. Porém, ao desperdiçar sucessivas oportunidades para ampliar a vantagem, a equipa da casa alimentou a esperança do adversário e passou por alguns sobressaltos.

Os visitantes lançaram um par de sérias ameaças à baliza de João Carvalho, sobretudo nos últimos 20 minutos, mas a formação orientada por Rui Duarte conseguiu evitar a igualdade e mantém-se, assim, na luta com o Real Madrid pelo primeiro lugar no Grupo C da UEFA Youth League.