O Sp. Braga encerrou a fase de grupos da UEFA Youth League com um empate a dois golos em Itália diante do Nápoles e terminou o Grupo C no segundo lugar.

A vitória do Real Madrid sobre o Union Berlim no outro jogo do grupo (2-0) fez com que os minhotos entrassem em campo praticamente sem possibilidades de terminarem o Grupo C no topo, já que para que isso acontecesse teriam de vencer por uma diferença superior a oito golos.

Rui Duarte fez várias alterações ao onze base dos arsenalistas nesta competição e apesar do maior controlo do jogo por parte da equipa portuguesa, as primeira ocasiões de golo foram dos italianos. Borriello (11m) e De Chiara (14m, ao poste) estiveram perto do 1-0 para a equipa da casa.

Depois da meia-hora, Kauan Kelvin - um dos melhores do Sp. Braga - esteve duas vezes perto de marcar, pouco antes do 1-0 do conjunto minhoto. Aos 40 minutos, João Vasconcelos bateu um livre e a bola acabou no fundo das redes do Nápoles, com a UEFA a atribuir o golo ao defesa Henrique Sá, que estaria em posição irregular não assinalada.

Ainda nos segundos iniciais da segunda parte, Borrielo fez o 1-1 após uma má abordagem de Samuel Sousa, a cumprir a estreia a titular na Youth League, numa disputa de bola com D'Angelo.

O Sp. Braga recuperou o ascendente do jogo e Nuno Patrício desperdiçou um contra-ataque perigoso aos 58 minutos, mas pouco depois Rúben Furtado recolocou a equipa portuguesa na frente. Kauan Kelvin, que anteriormente havia serviço Nuno Patrício, rasgou a defesa napolitana com um passe soberbo que Rúben Furtado não desperdiçou para fazer o 2-1.

Só que o Nápoles, mesmo tecnicamente muito inferior aos arsenalistas, nunca desistiu e chegou ao empate aos 70 minutos através da meia-distância do recém-entrado Ballabile.

Com este resultado, o Sp. Braga fecha o Grupo C com 12 pontos (quatro vitórias e dois empates), menos dois do que o Real Madrid, que segue para os oitavos de final e relega os minhotos para o play-off. O Nápoles foi terceiro com 4 pontos, mais um do que os alemães do Union Berlim.