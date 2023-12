Jenni Hermoso, Linda Caicedo e Aitana Bonmati são as finalistas do prémio The Best da FIFA, informou o organismo esta quinta-feira.



As espanholas concorrem ao galardão depois de terem conquistado o Mundial ao serviço da seleção espanhola. Bonmatí sagrou-se ainda campeã espanhola e campeã europeia ao serviço da Liga dos Campeões e é a principal favorita à conquista do prémio depois de já ter conquistado a Bola de Ouro.



Linda Caicedo, do Real Madrid e uma das figuras da sensação do Mundial, a Colômbia, completa o lote de finalistas.