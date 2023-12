Londres vai receber a gala The Best FIFA 2023, no dia 15 de janeiro de 2024. A oitava edição da cerimónia que premeia os melhores do futebol vai decorrer na cidade inglesa pela terceira vez na história. Londres já acolheu a gala em 2016 e 2017.

Os nomeados para os oito prémios foram conhecidos em setembro, sendo que os três finalistas foram escolhidos por um júri internacional e vão ser anunciados nas próximas semanas.

Lionel Messi e Alexia Putellas foram dois dos galardoados em 2022.