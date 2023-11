O Barcelona foi um dos clubes afetados pelo chamado vírus FIFA, com Gavi a debater-se com uma rotura total dos ligamentos cruzados do joelho direito, associada a uma lesão no menisco lateral, na sequência do duelo entre as seleções de Espanha e Geórgia.

Xavi não culpa o selecionador espanhol, Luis de la Fuente, pela lesão. «Não é um problema de gestão do treinador, mas sim de calendário. É um calendário muito exigente, e para além disso foi uma lesão fortuita. Tenho uma relação muito boa com o De La Fuente, não há qualquer polémica ou problema, a questão aqui é o excesso de jogos», sublinha.

E qual a solução?

O treinador do Barcelona diz que a FIFA está a estudar uma alternativa: «Creio que a FIFA está a estudar os jogadores fazerem oito ou nove meses seguidos no clube, depois dois meses seguidos de jogos das seleções e um mês de férias.»

«Assim, pelo menos, evitavam-se tantas viagens. A cada mês ou mês e meio, jogadores de África, da América do Sul ou da Ásia fazem muitas viagens. Penso que esta seria uma boa solução e que a FIFA já está estudá-la», acrescenta Xavi.