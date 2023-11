Estão confirmadas as piores notícias para Gavi. O Barcelona anunciou esta segunda-feira que os exames realizados comprovaram uma rotura total dos ligamentos cruzados do joelho direito associada a uma lesão no menisco lateral. O jovem talento do clube catalão vai ter de ser submetido a uma intervenção cirúrgica nos próximos dias e, depois, tem pela frente a uma longa fase de recuperação, a rondar os oito meses.

Gavi lesionou-se ao serviço da seleção espanhola, no último jogo da fase de qualificação para o Euro2024, frente à Geórgia, tendo abandonado o relvado aos 26 minutos. Já se adivinhava uma lesão grave, agora confirmada pelos exames realizados esta segunda-feira.

Na corrente temporada, Gavi já acumulava quinze jogos pelo Barcelona, 13 deles como titular. Marcou um golo ao Villarreal, na liga espanhola, e outro ao Antuérpia, na Liga dos Campeões, onde a equipa catalã está no mesmo grupo do que o FC Porto.

Os dois emblemas que dividem o comando do Grupo H da Champions têm, aliás, encontro marcado para o próximo dia 28, na Catalunha.