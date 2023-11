Luis De la Fuente esperava ter um dia feliz, com a confirmação do primeiro lugar no grupo de apuramento para a fase final do Europeu. O dia acabou por ser triste já que, apesar de ganhar o jogo pode ter perdido Gavi, um dos jogadores que mais utilizou desde que assumiu o cargo de selecionador de Espanha.

«Vamos esperar pelos testes.... Mas estamos preocupados, é a vitória mais amarga que já experimentei na minha vida», disse De la Fuente após o jogo.

A lesão de Gavi foi um choque para a equipa. Começou a supeitar-se da gravidade da lesão com as lágroimas dos jogadores; percebeu-se que seria grave quando Ferran Torres lhe dedicou o golo marcado, mostrando a sua camisola.

«Partimos com um sabor agridoce devido à lesão de Gavi. Quero encorajá-lo desejar que tenha muita força, para que recupere o mais rapidamente possível. Não sabemos a extensão da lesão, mas sabendo o guerreiro que o Gavi é, pensamos que pode ser algo grave», disse Ferran Torres sobre o colega de clube após o jogo.

Ninguém estava com cara de festa, no balneário espanhol, depois da vitória sobre a Geórgia.

O defesa Le Normand, jogador da Real Sociedad e autor do primeiro golo da Espanha, resumiu tudo: «estou chateado por causa da lesão do Gavi. Fiquei feliz com o golo, mas não é altura de festejar. Estou afetado porque estamos juntos há muitos dias. É um amigo, um membro da família... vemos que está a sofrer e...», disse o defesa.

O lateral Gayá sabe o que é uma lesão grave antes de uma grande competição: já lhe aconteceu ser dispensado da seleção cinco dias antes do início do Campeonato do Mundo. «

«Não nos resta muito mais do que rezar», afirmou. «É uma vitória agridoce. Há muitas lesões e é uma questão que temos de analisar para o bem de todos», acrescentou o defesa do Valencia.