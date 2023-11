A seleção nacional masculina de Portugal desceu uma posição no Ranking da FIFA, atualizado nesta quinta-feira, por troca com os Países Baixos.

A equipa das Quinas ocupa agora o 7.º lugar, numa contabilidade mensal liderada pela Argentina, seguida pela França.

A maior queda envolve o Brasil, que passou da 3.ª para a 5.ª posição, tendo sido ultrapassado por Inglaterra e Bélgica.

Espanha, Itália e Croácia completam o top-10.

